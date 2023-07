Conclusiones claves Parks After Dark comenzó en tres parques del condado de Los Ángeles en 2010, en parte para ayudar a reducir la violencia y fomentar la actividad física. Se ha expandido a 34 parques.

Una encuesta de asistentes del 2022 encontró que el 92% se sintieron seguros en los eventos y el 94% estuvieron de acuerdo en que el programa les dio la oportunidad de pasar tiempo de calidad con sus familias.

Los investigadores de UCLA concluyeron que, en el transcurso del programa, se han cometido 189 delitos menos en los vecindarios que llevaron a cabo los eventos de los que se hubieran esperado que ocurrieran, por lo contrario.

El noventa y dos por ciento de las personas que asistieron a un programa de eventos nocturnos en los parques del condado de Los Ángeles en el verano de 2022 se sintieron seguras, según una nueva evaluación del Salud del Centro de Investigación de Políticas de Salud de UCLA (UCLA Center for Health Policy Research).

El programa, Parks After Dark, inició en tres parques en 2010 y desde entonces se ha expandido a 34 ubicaciones, principalmente en vecindarios con índices de violencia, dificultades económicas y obesidad superiores al promedio. (Después de una pausa de dos años durante la pandemia de COVID-19, los eventos regresaron en 2022 y continúan este verano).

"Parks After Dark ofrece una programación recreativa crucial en los parques del condado de Los Ángeles en un ambiente seguro,” dijo Nadereh Pourat, directora del Programa de Investigación en Economía y Evaluación de la Salud del Centro de Investigación de Políticas de Salud de UCLA y autora principal del informe. “Es una oportunidad para disfrutar actividades y ejercicio afuera y gratis, pasar tiempo con la familia y experimentar la belleza de la naturaleza sin miedo a la violencia. Esto es fundamental para que las comunidades prosperen.”

El informe también atribuye al programa con la reducción de la delincuencia y con mejorar la salud de las personas. Los investigadores de UCLA compararon las estadísticas de delincuencia de los vecindarios que han organizado eventos de Parks After Dark con datos de vecindarios similares de Los Ángeles que no organizaron eventos en esas fechas. Durante la vida del programa, concluyeron, que se cometieron 189 delitos menos — 115 delitos graves o violentos y 74 delitos no violentos — en los vecindarios de Parks After Dark de los que podrían haber ocurrido de otra manera.

Los investigadores de UCLA también estimaron los beneficios de salud del programa. Llegaron a la conclusión que si los participantes mantuvieran el mismo nivel de actividad física que realizaron durante Parks After Dark durante todo el año, habría una reducción significativa en los costos asociados con las enfermedades crónicas.

Como resultado, el informe concluyó que para 2022, Parks After Dark, cuya organización costó 3,3 millones de dólares, ahorró a la ciudad y a los residentes aproximadamente 11,4 millones de dólares en costos de justicia penal y costos asociados con discapacidades y años de vida perdidos debido a enfermedades crónicas.

Parks After Dark ofrece actividades gratuitas para la familia que incluyen noches de cine, clínicas deportivas y juegos, conciertos y natación todos los jueves, viernes y sábados por la noche durante junio, julio y agosto. Está dirigido por el Departamento de Parques y Recreación del Condado de Los Ángeles en colaboración con el Departamento de Salud Pública y la Oficina de Prevención de la Violencia del condado.

El informe de UCLA, que está disponible en inglés y español, informó que los asistentes citaron varias razones por las cuales se sintieron seguros en los eventos, incluyendo el personal del parque, un ambiente positivo y la presencia de alguaciles adjuntos del Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles y trabajadores de intervención de la comunidad.

Según el informe, el programa también fue altamente calificado por los asistentes por proporcionar la oportunidad de pasar tiempo de calidad con la familia (94% de los encuestados estuvieron de acuerdo) y proporcionar un sentido de pertenencia dentro de su comunidad (93% estuvieron de acuerdo). El noventa y seis por ciento de los asistentes dijeron que asistirían de nuevo.

“Parks After Dark es una parte integral de la iniciativa de la Oficina de Prevención de la Violencia para construir comunidades más seguras en todo el condado de Los Ángeles,” dijo Andrea Welsing, directora de la Oficina de Prevención de la Violencia. “Parks After Dark promueve la equidad al proporcionar espacios verdes seguros y vibrantes para familias que viven en condiciones difíciles y crea un sentido de orgullo comunitario en los parques. La adopción de los programas de pasajes seguros de Parks After Dark respalda un enfoque más centrado en la comunidad para la seguridad pública.”

Entre otros resultados del estudio de UCLA:

84% de las personas asistieron con niños

62% de los asistentes eran Hispanos/Latinx y el 19 % eran personas de raza Negra o Afroamericanos

89% de los asistentes estuvieron de acuerdo en que los alguaciles adjuntos participaron "positivamente" con los miembros de la comunidad

81% de los asistentes participaron en actividad física en los eventos

“He estado viniendo al Parks After Dark con mi hijo desde que tenía dos años y medio, y ahora tiene 7 años,” dijo un asistente en una encuesta. “Me encanta que tengan cosas para que él participe y que sean gratis. Vivo de cheque en cheque y este tipo de cosas son geniales para familias que tienen un presupuesto limitado.”

Parks After Dark comenzó como una estrategia de prevención de la Iniciativa de Reducción de la Violencia de Pandillas del condado. Otras agencias públicas involucradas en el programa son el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles y el Departamento de Libertad Condicional del Condado de Los Ángeles.

“Parks After Dark juega un papel vital en los esfuerzos de prevención de la violencia del condado al invertir en los jóvenes, las familias y las comunidades”, dijo Norma Edith García-González, directora del Departamento de Parques y Recreación. “Durante los últimos 13 años, el programa ha convertido a parques del condado de Los Ángeles en un destino para la conexión social y vecinal, y la evidencia demuestra que Parks After Dark promueve el bienestar de los residentes de manera mensurable”.