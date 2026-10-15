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UCLA Magazine
Categories
All content
UCLA Magazine
Arts + culture
Environment + climate
Faculty + staff
Health + behavior
Nation, world + society
Science + technology
Students + campus
University news
UCLA in the community
Campus statements
Election 2026
For news media
Media contacts at UCLA
Campus statements
Media advisories
News releases
About UCLA: Fast facts
Media guide to faculty experts
Newsletter sign-up